Plexus Corp Q2 Profit Climbs

(RTTNews) - Plexus Corp (PLXS) announced earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $49.80 million, or $1.82 per share. This compares with $39.07 million, or $1.41 per share, last year.

Excluding items, Plexus Corp reported adjusted earnings of $55.86 million or $2.05 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 18.7% to $1.163 billion from $980.17 million last year.

Plexus Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $49.80 Mln. vs. $39.07 Mln. last year. -EPS: $1.82 vs. $1.41 last year. -Revenue: $1.163 Bln vs. $980.17 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.02 To $ 2.18 Next quarter revenue guidance: $ 1.200 B To $ 1.250 B