Plug Power-Aktie im Höhenflug nach Analysten-Upgrade - Ballard Power ebenfalls gefragt

Die Aktie des US-Wasserstoffkonzerns Plug Power hat am Freitag in den USA einen spektakulären Kurssprung hingelegt. Auch für das Papier des Branchenkollegen Ballard Power ging es kräftig hoch.

• Positive Analystenstudie beflügelt Plug Power-Aktie• Leerverkäufer auf falschem Fuß erwischt• Ballard Power-Aktie zieht im Fahrwasser ebenfalls an

Um satte 34,63 Prozent nach oben auf 3,81 US-Dollar ging es am Freitag an der NASDAQ für die Aktie von Plug Power. Im nachbörslichen Handel setzten sich die Gewinne dann weiter fort - wenn auch in langsamerem Tempo - und das Papier stieg um weitere 2,89 Prozent auf 3,92 US-Dollar.

Auslöser der Rally war vor allem eine deutlich positive Analystenbewertung: Das Investmenthaus H.C. Wainwright hob das Kursziel für die Aktie von 3 US-Dollar auf 7 US-Dollar an und bestätigte zugleich die Einstufung "Buy". Laut "TipRanks" ist dies nun das höchste Kursziel für die Plug Power-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel für das Papier liegt mit 2,22 US-Dollar deutlich tiefer.

Wie das Analysehaus begründete, sieht man in Plug Power einen zentralen Profiteur des wachsenden Marktes für grünen Wasserstoff. Analyst Amit Dayal betonte laut "Investing.com", dass die jüngsten Fortschritte bei Projekten und Partnerschaften, insbesondere im Bereich großtechnischer Elektrolyseure, das Vertrauen in die zukünftige Umsatzentwicklung deutlich stärken. Der Analyst verwies außerdem auf das Potenzial, dass Plug Power mittelfristig seine Profitabilität durch Kostensenkungen und steigende Produktionsvolumina verbessern könne.

Rückenwind durch Großprojekt in Portugal

Der Optimismus der Analysten fällt zeitlich mit konkreten Fortschritten im operativen Geschäft zusammen. So hatte Plug Power am 1. Oktober die Lieferung eines 10-Megawatt-GenElectrolyzer-Systems an das portugiesische Energieunternehmen GALP bekannt gegeben. Dieses System soll in einer Raffinerie in Sines eingesetzt werden und künftig bis zu 15.000 Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr produzieren, wie aus einer Unternehmensmeldung hervorgeht. Das Projekt gilt als einer der größten industriellen Einsätze von Plug Powers Elektrolyse-Technologie in Europa und unterstreicht die Ambitionen des Unternehmens, in internationalen Märkten Fuß zu fassen.

Die Aussicht auf ein erfolgreiches Referenzprojekt in Europa stärkt die Glaubwürdigkeit von Plug Powers Technologie. Laut "Barron's" erwarten Analysten, dass der Nachweis solcher großskaligen Anwendungen ein Schlüsselfaktor sein wird, um weitere Partner in der Industrie zu gewinnen und die Kapitalmärkte von der langfristigen Tragfähigkeit des Geschäftsmodells zu überzeugen.

Short Squeeze verstärkt Kursanstieg

Neben den fundamentalen Nachrichten spielte aber wohl auch der Marktmechanismus selbst eine Rolle bei dem kräftigen Kursanstieg zum Wochenausklang. Nach Daten von "Barron's" war ein signifikanter Anteil der Plug-Power-Aktien zuletzt geshortet - also von Investoren leerverkauft worden, die auf fallende Kurse gesetzt hatten. Der plötzliche Kurssprung zwang viele dieser Marktteilnehmer, ihre Positionen zu schließen, was den Anstieg durch Rückkäufe weiter beschleunigte. Dieses Phänomen, bekannt als Short Squeeze, kann in volatilen Wachstumsbranchen wie der Wasserstofftechnologie zu massiven Kursbewegungen führen.

Ballard Power-Aktie profitiert vom "Halo-Effekt"

Der Kurssprung bei Plug Power zog auch andere Aktien aus dem Wasserstoffsektor mit nach oben. Besonders deutlich reagierte der Anteilsschein von Ballard Power: Er zog am Freitag an der NASDAQ um 23 Prozent auf 3,53 US-Dollar an und legte nachbörslich um weitere 5,38 Prozent auf 3,72 US-Dollar zu. Eigene Nachrichten von Ballard lagen zum Wochenausklang nicht vor, Analysten führen die Bewegung vielmehr auf eine Sektorrotation zurück.

Wie "Nasdaq.com" berichtet, würden viele Investoren Plug Power und Ballard Power als "verwandte Wetten" im Brennstoffzellenmarkt sehen. Positive Impulse bei einem der Unternehmen würden daher häufig auf den gesamten Sektor übertragen. Zwar kündigte Ballard an, auf der Messe Busworld ein neues Brennstoffzellenmodul zu präsentieren, doch dieses Ereignis allein gilt als zu gering, um den Kurssprung vollständig zu erklären. Vielmehr dürfte der Aufwärtstrend bei Plug Power einen sogenannten "Halo-Effekt" ausgelöst haben, der Ballard-Aktien im Fahrwasser mit nach oben zog.

Euphorie mit Fragezeichen

Doch trotz der aktuellen Euphorie bleibt Skepsis angebracht. Plug Power schreibt weiterhin Verluste, und die Umsetzung der ehrgeizigen Wachstumspläne hängt stark von Investitionen und regulatorischen Rahmenbedingungen ab. Auch die hohe Volatilität und das spekulative Interesse am Wasserstoffsektor bergen Risiken.

Gleichwohl ist das deutliche Signal von H.C. Wainwright ein Wendepunkt in der Marktstimmung. Nach einer langen Phase des Pessimismus sehen Anleger wieder Licht am Ende des Tunnels. Sollten die kommenden Quartale Fortschritte bei Produktion, Partnerschaften und Margen zeigen, könnte die jüngste Rally womöglich mehr als nur ein kurzfristiges Strohfeuer sein.

Redaktion finanzen.at