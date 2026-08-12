Plug Power legte Quartalsergebnis vor

Plug Power lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,49 Prozent auf 178,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 174,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at