:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
14.01.2026 15:00:00
Plug Power's New Contract Could Be a Game Changer
Plug Power (NASDAQ: PLUG) is pushing deeper into the hydrogen economy with electrolyzers, production plants, and major contracts. The upside is compelling, but losses, dilution risk, and execution challenges still loom large for investors.Stock prices used were the market prices of Jan. 1, 2026. The video was published on Jan. 8, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!