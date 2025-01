Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Europa am fünften Tag der Woche.

Am Freitag tendiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,17 Prozent stärker bei 5 226,59 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,342 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,232 Prozent auf 5 229,61 Punkte an der Kurstafel, nach 5 217,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 260,28 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 225,58 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,47 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.12.2024, lag der Euro STOXX 50 bei 4 857,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.10.2024, lag der Euro STOXX 50 bei 4 935,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.01.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 564,11 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 6,28 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 260,28 Punkte. Bei 4 845,89 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell BASF (+ 2,26 Prozent auf 46,74 EUR), BMW (+ 1,84 Prozent auf 78,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,67 Prozent auf 56,75 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,47 Prozent auf 96,80 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,38 Prozent auf 4,21 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil adidas (-1,89 Prozent auf 254,00 EUR), Eni (-1,43 Prozent auf 13,49 EUR), Deutsche Telekom (-1,33 Prozent auf 29,60 EUR), Infineon (-0,61 Prozent auf 33,98 EUR) und Enel (-0,56 Prozent auf 6,63 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4 311 197 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 360,116 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Mit 8,65 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at