Pluszeichen in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell

Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,47 Prozent fester bei 4 571,78 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,093 Prozent tiefer bei 4 546,09 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 550,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 580,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 546,09 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 348,60 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2025, stand der STOXX 50 bei 4 761,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 508,24 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 5,37 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 826,72 Punkte. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rolls-Royce (+ 2,32 Prozent auf 8,55 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,08 Prozent auf 117,70 GBP), GSK (+ 2,03) Prozent auf 14,55 GBP), BP (+ 1,40 Prozent auf 3,61 GBP) und RELX (+ 1,39 Prozent auf 41,70 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Rio Tinto (-1,12 Prozent auf 45,11 GBP), Zurich Insurance (-0,68 Prozent auf 583,00 CHF), BAT (-0,42 Prozent auf 33,21 GBP), Enel (-0,38 Prozent auf 8,11 EUR) und UniCredit (-0,20 Prozent auf 55,99 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 736 250 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 305,995 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Im STOXX 50 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at