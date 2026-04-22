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Index im Fokus 22.04.2026 09:29:12

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Der STOXX 50 knüpft am Mittwoch an seine Vortagesgewinne an.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,37 Prozent höher bei 5 093,07 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,227 Prozent auf 5 085,99 Punkte an der Kurstafel, nach 5 074,48 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 085,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5 101,08 Einheiten.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,694 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 778,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, stand der STOXX 50 bei 5 055,48 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 22.04.2025, bei 4 234,44 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,74 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 5,20 Prozent auf 78,06 CHF), Siemens (+ 2,44 Prozent auf 247,50 EUR), Siemens Energy (+ 2,16 Prozent auf 170,54 EUR), Rio Tinto (+ 1,19 Prozent auf 73,77 GBP) und BP (+ 0,44 Prozent auf 5,66 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil RELX (-1,86 Prozent auf 27,27 GBP), Deutsche Telekom (-1,63 Prozent auf 28,32 EUR), UniCredit (-1,46 Prozent auf 66,99 EUR), BAT (-0,75 Prozent auf 40,80 GBP) und Rheinmetall (-0,67 Prozent auf 1 421,40 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Das Handelsvolumen der Rolls-Royce-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 811 440 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 479,845 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,82 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,50 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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