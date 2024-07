Pluszeichen in Europa: STOXX 50 steigt am Freitagnachmittag

Am Freitag bewegt sich der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,68 Prozent höher bei 4 559,69 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,034 Prozent fester bei 4 530,51 Punkten, nach 4 528,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 4 530,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 560,47 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 0,833 Prozent. Vor einem Monat, am 12.06.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 559,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, stand der STOXX 50 bei 4 385,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.07.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 935,50 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11,43 Prozent. Bei 4 584,77 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. 4 010,21 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,46 Prozent auf 51,54 CHF), AstraZeneca (+ 1,29 Prozent auf 122,56 GBP), Siemens (+ 1,20) Prozent auf 181,04 EUR), Roche (+ 1,19 Prozent auf 255,10 CHF) und GSK (+ 1,16 Prozent auf 15,23 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen National Grid (-0,83 Prozent auf 9,50 GBP), Diageo (-0,37 Prozent auf 25,37 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,04 Prozent auf 28,16 GBP), SAP SE (+ 0,12 Prozent auf 186,68 EUR) und Glencore (+ 0,20 Prozent auf 4,80 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 8 828 529 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 577,470 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

