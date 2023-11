Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen SDAX mittags steigen

Der SDAX notiert am Mittag im Plus.

Am Mittwoch notiert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,14 Prozent fester bei 13 181,96 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 106,517 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,043 Prozent auf 13 038,34 Punkte an der Kurstafel, nach 13 032,80 Punkten am Vortag.

Bei 13 215,33 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 038,34 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 1,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, bei 12 131,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.08.2023, notierte der SDAX bei 13 258,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.11.2022, wies der SDAX einen Stand von 12 220,07 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 9,08 Prozent aufwärts. 13 880,68 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Bei 11 973,73 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 8,88 Prozent auf 92,55 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 7,44 Prozent auf 3,83 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,12 Prozent auf 80,00 EUR), adesso SE (+ 3,75 Prozent auf 102,40 EUR) und Ceconomy St (+ 3,12 Prozent auf 2,25 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Aroundtown SA (-3,30 Prozent auf 2,23 EUR), ZEAL Network SE (-0,90 Prozent auf 33,00 EUR), BayWa (-0,85 Prozent auf 29,00 EUR), Bilfinger SE (-0,28 Prozent auf 35,04 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-0,21 Prozent auf 37,42 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 5 469 194 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 9,875 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Die TRATON-Aktie weist mit 3,75 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,48 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

