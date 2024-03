Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX mittags

Heute herrscht in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Um 12:10 Uhr verbucht der DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,03 Prozent auf 17 721,51 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,788 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,383 Prozent leichter bei 17 648,89 Punkten in den Handel, nach 17 716,71 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 17 724,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 17 619,40 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 0,124 Prozent zurück. Der DAX wies vor einem Monat, am 07.02.2024, einen Wert von 16 921,96 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.12.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 16 628,99 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 07.03.2023, betrug der DAX-Kurs 15 559,53 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,68 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 17 816,52 Punkte. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Symrise (+ 2,24 Prozent auf 105,20 EUR), Fresenius SE (+ 2,08 Prozent auf 25,55 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,85 Prozent auf 89,40 EUR), Commerzbank (+ 1,40 Prozent auf 10,86 EUR) und Daimler Truck (+ 1,23 Prozent auf 43,52 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Bayer (-4,05 Prozent auf 25,57 EUR), Continental (-3,82 Prozent auf 70,04 EUR), Zalando (-2,36 Prozent auf 19,07 EUR), Brenntag SE (-2,34 Prozent auf 83,42 EUR) und Porsche Automobil vz (-1,70 Prozent auf 46,83 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 604 062 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 202,490 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,91 zu Buche schlagen. Mit 7,74 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

