Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX mittags

Um 12:10 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,70 Prozent höher bei 24 787,43 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,046 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,109 Prozent schwächer bei 24 589,29 Punkten in den Handel, nach 24 616,22 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 807,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 24 539,00 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 338,63 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.03.2026, den Stand von 23 409,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, lag der DAX-Kurs bei 24 174,32 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,01 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Symrise (+ 5,41 Prozent auf 79,88 EUR), Infineon (+ 3,48 Prozent auf 80,96 EUR), Deutsche Bank (+ 2,18 Prozent auf 27,91 EUR), Rheinmetall (+ 1,97 Prozent auf 1 223,40 EUR) und Commerzbank (+ 1,87 Prozent auf 37,08 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Scout24 (-1,60 Prozent auf 73,90 EUR), SAP SE (-1,42 Prozent auf 155,86 EUR), BASF (-1,38 Prozent auf 48,18 EUR), Bayer (-1,23 Prozent auf 35,25 EUR) und Brenntag SE (-0,88 Prozent auf 54,36 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1 303 397 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 204,897 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at