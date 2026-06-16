Pluszeichen in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind

Am Dienstag notiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,19 Prozent stärker bei 24 940,78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,037 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,196 Prozent auf 24 942,73 Punkte an der Kurstafel, nach 24 894,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 25 110,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 900,73 Punkten verzeichnete.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 23 950,57 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 16.03.2026, den Wert von 23 564,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, wies der DAX einen Stand von 23 699,12 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,64 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell GEA (+ 4,10 Prozent auf 58,40 EUR), QIAGEN (+ 1,20 Prozent auf 32,15 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,19 Prozent auf 52,78 EUR), Siemens (+ 1,15 Prozent auf 273,45 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,15 Prozent auf 468,00 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil BMW (-1,96 Prozent auf 67,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,90 Prozent auf 88,70 EUR), Daimler Truck (-1,85 Prozent auf 41,91 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,62 Prozent auf 48,58 EUR) und Fresenius SE (-1,49 Prozent auf 38,27 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 297 377 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 201,619 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Im DAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,90 Prozent.

Redaktion finanzen.at