Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX steigt am Nachmittag

Der LUS-DAX performt am Nachmittag positiv.

Um 15:57 Uhr springt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,25 Prozent auf 18 492,50 Punkte an.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 535,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 387,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 18.06.2024, stand der LUS-DAX noch bei 18 149,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.04.2024, stand der LUS-DAX bei 17 749,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 18.07.2023, einen Stand von 16 134,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,44 Prozent. Bei 18 888,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Porsche (+ 3,33 Prozent auf 74,48 EUR), Rheinmetall (+ 3,23 Prozent auf 499,30 EUR), Sartorius vz (+ 2,59 Prozent auf 249,90 EUR), Daimler Truck (+ 2,56 Prozent auf 38,13 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,26 Prozent auf 64,78 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Siemens (-2,72 Prozent auf 173,54 EUR), Siemens Energy (-0,86 Prozent auf 25,22 EUR), Merck (-0,39 Prozent auf 153,95 EUR), Infineon (-0,37 Prozent auf 34,80 EUR) und SAP SE (+ 0,16 Prozent auf 183,56 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 659 130 Aktien gehandelt. Mit 218,528 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at