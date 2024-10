Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag freundlich

Am Donnerstag klettert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,29 Prozent auf 13 955,18 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 100,290 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,199 Prozent fester bei 13 942,04 Punkten, nach 13 914,32 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 13 932,79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 968,25 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 0,241 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 17.09.2024, den Wert von 13 579,16 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 17.07.2024, den Stand von 14 506,73 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 17.10.2023, einen Stand von 12 728,70 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 0,969 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Zählern registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit AlzChem Group (+ 4,93 Prozent auf 59,60 EUR), SGL Carbon SE (+ 4,31 Prozent auf 5,33 EUR), EVOTEC SE (+ 3,52 Prozent auf 5,60 EUR), PVA TePla (+ 2,56 Prozent auf 12,40 EUR) und Sixt SE St (+ 2,32 Prozent auf 72,85 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil ATOSS Software (-2,17 Prozent auf 135,20 EUR), STO SE (-2,15 Prozent auf 118,20 EUR), STRATEC SE (-1,75 Prozent auf 39,30 EUR), Nagarro SE (-1,33 Prozent auf 92,45 EUR) und Kontron (-1,23 Prozent auf 16,86 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 413 857 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 9,844 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie präsentiert mit 3,89 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index bietet die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,55 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at