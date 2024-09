Pluszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start fester

So bewegt sich der SDAX am Donnerstagmorgen.

Der SDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 1,76 Prozent auf 13 840,97 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 97,001 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,49 Prozent auf 13 803,98 Punkte an der Kurstafel, nach 13 601,98 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 13 847,06 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 803,98 Punkten lag.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Plus von 2,29 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 19.08.2024, einen Stand von 13 941,39 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.06.2024, lag der SDAX-Kurs bei 14 399,34 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 19.09.2023, einen Wert von 12 998,63 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,143 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 940,72 Zähler.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Deutsche Wohnen SE (+ 22,35 Prozent auf 27,65 EUR), Ceconomy St (+ 3,75 Prozent auf 2,88 EUR), Mutares (+ 3,52 Prozent auf 29,40 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 2,87 Prozent auf 9,13 EUR) und Eckert Ziegler (+ 2,60 Prozent auf 42,64 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen SMA Solar (-2,31 Prozent auf 18,62 EUR), BayWa (-0,72 Prozent auf 11,04 EUR), Dermapharm (-0,28 Prozent auf 35,00 EUR), 1&1 (+ 0,00 Prozent auf 13,54 EUR) und SGL Carbon SE (+ 0,19 Prozent auf 5,40 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Wohnen SE-Aktie. 197 743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 9,010 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

2024 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die TAKKT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,21 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

