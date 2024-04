Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsende auf grünem Terrain

Am Montag kletterte der SDAX via XETRA zum Handelsende um 1,30 Prozent auf 14 491,52 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 118,771 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,156 Prozent fester bei 14 327,96 Punkten, nach 14 305,69 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 14 507,83 Punkte, das Tagestief hingegen 14 305,00 Zähler.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 08.03.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 873,11 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 08.01.2024, bei 13 697,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, stand der SDAX bei 13 056,11 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 4,85 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 507,83 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell ProSiebenSat1 Media SE (+ 6,93 Prozent auf 7,18 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,28 Prozent auf 75,60 EUR), SFC Energy (+ 4,07 Prozent auf 19,00 EUR), pbb (+ 3,66 Prozent auf 4,88 EUR) und Mutares (+ 3,36 Prozent auf 41,50 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil BayWa (-1,37 Prozent auf 25,25 EUR), SYNLAB (-1,10 Prozent auf 10,74 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,88 Prozent auf 20,28 EUR), CANCOM SE (-0,80 Prozent auf 29,74 EUR) und Fielmann (-0,71 Prozent auf 41,95 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1 132 738 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 17,275 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Deutsche Beteiligungs-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at