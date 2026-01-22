Pluszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX mittags

Der MDAX befindet sich am Donnerstagmittag im Aufwind.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 2,20 Prozent stärker bei 31 624,57 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 363,416 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,755 Prozent auf 31 178,79 Punkte an der Kurstafel, nach 30 945,30 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 31 174,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31 689,55 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0,117 Prozent nach unten. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 22.12.2025, den Stand von 30 437,29 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 22.10.2025, einen Stand von 30 007,74 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 22.01.2025, einen Stand von 26 055,92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,08 Prozent aufwärts. Bei 32 383,56 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 30 597,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell IONOS (+ 7,02 Prozent auf 28,95 EUR), United Internet (+ 6,56 Prozent auf 27,94 EUR), thyssenkrupp (+ 5,73 Prozent auf 11,08 EUR), Bechtle (+ 5,56 Prozent auf 44,40 EUR) und Bilfinger SE (+ 4,43 Prozent auf 120,20 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Carl Zeiss Meditec (-13,98 Prozent auf 30,28 EUR), HENSOLDT (-2,13 Prozent auf 85,20 EUR), Aroundtown SA (-1,30 Prozent auf 2,57 EUR), RENK (-0,19 Prozent auf 58,61 EUR) und LEG Immobilien (+ 0,08 Prozent auf 60,60 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 762 326 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 38,426 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Evonik-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

