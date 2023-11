Pluszeichen in London: FTSE 100-Anleger greifen nachmittags zu

Am Montag gewinnt der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,48 Prozent auf 7 396,02 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,291 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 360,55 Punkte an der Kurstafel, nach 7 360,55 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Montag bei 7 360,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 420,86 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 13.10.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 599,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, den Wert von 7 524,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, mit 7 318,04 Punkten bewertet.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2023 bereits um 2,09 Prozent zurück. 8 047,06 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7 206,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Phoenix Group (+ 5,62 Prozent auf 4,90 GBP), Smith Nephew (+ 2,22 Prozent auf 10,11 GBP), Melrose Industries (+ 2,17 Prozent auf 5,26 GBP), Auto Trader Group (+ 2,17 Prozent auf 6,97 GBP) und Rentokil Initial (+ 2,11 Prozent auf 4,56 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Entain (-2,07 Prozent auf 9,06 GBP), Centrica (-1,58 Prozent auf 1,50 GBP), Endeavour Mining (-1,55 Prozent auf 27,89 CAD), Informa (-1,29 Prozent auf 7,03 GBP) und Ocado Group (-1,24 Prozent auf 5,08 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 11 199 173 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 197,757 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

2023 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,36 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at