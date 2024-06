Pluszeichen in London: FTSE 100 klettert zum Handelsende

Am Montag kletterte der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss um 0,53 Prozent auf 8 281,55 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,560 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 237,72 Punkte an der Kurstafel, nach 8 237,72 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 217,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 8 307,93 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 24.05.2024, bei 8 317,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 930,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, einen Stand von 7 461,87 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,25 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Prudential (+ 7,35 Prozent auf 7,59 GBP), Frasers Group (+ 3,85 Prozent auf 9,04 GBP), Burberry (+ 3,35 Prozent auf 10,18 GBP), Antofagasta (+ 3,06 Prozent auf 21,21 GBP) und JD Sports Fashion (+ 3,05 Prozent auf 1,30 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Smurfit Kappa (-3,32 Prozent auf 42,68 EUR), Flutter Entertainment (-3,09 Prozent auf 146,00 GBP), The Berkeley Group (-2,07 Prozent auf 46,32 GBP), Sage (-1,34 Prozent auf 10,67 GBP) und National Grid (-1,11 Prozent auf 8,89 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 95 625 748 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 228,490 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

2024 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at