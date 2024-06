Pluszeichen in London: FTSE 100 liegt zum Start im Plus

Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 09:13 Uhr via LSE 0,12 Prozent fester bei 8 240,77 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,537 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 231,05 Punkten, nach 8 231,05 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 243,63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 231,05 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der FTSE 100 bereits um 0,924 Prozent. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 144,13 Punkten auf. Der FTSE 100 bewegte sich am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, bei 7 630,02 Punkten. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 446,14 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,72 Prozent nach oben. Bei 8 474,41 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Centrica (+ 4,06 Prozent auf 1,45 GBP), National Grid (+ 2,06 Prozent auf 8,60 GBP), Whitbread (+ 1,51 Prozent auf 29,53 GBP), GSK (+ 0,78 Prozent auf 17,44 GBP) und SSE (+ 0,73 Prozent auf 17,29 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil JD Sports Fashion (-6,61 Prozent auf 1,25 GBP), Flutter Entertainment (-5,68 Prozent auf 141,25 GBP), Associated British Foods (-2,97 Prozent auf 25,81 GBP), StJamess Place (-2,09 Prozent auf 4,95 GBP) und Entain (-1,89 Prozent auf 6,56 GBP) unter Druck.

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die National Grid-Aktie. 3 292 558 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 217,223 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at