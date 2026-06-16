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FTSE 100-Performance im Blick 16.06.2026 09:28:53

Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Start im Plus

Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Start im Plus

Der FTSE 100 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Dienstag fort.

Um 09:11 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,18 Prozent auf 10 449,04 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,997 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,006 Prozent auf 10 431,26 Punkte an der Kurstafel, nach 10 430,62 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 456,80 Punkte, das Tagestief hingegen 10 428,56 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 10 195,37 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 16.03.2026, einen Wert von 10 317,69 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 16.06.2025, mit 8 875,22 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,00 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit BAE Systems (+ 2,50 Prozent auf 18,66 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2,49 Prozent auf 14,86 GBP), Rolls-Royce (+ 2,16 Prozent auf 13,88 GBP), Flutter Entertainment (+ 1,96 Prozent auf 81,32 GBP) und Weir Group (+ 1,55 Prozent auf 24,82 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Frasers Group (-3,21 Prozent auf 7,29 GBP), Associated British Foods (-1,66 Prozent auf 18,95 GBP), BAT (-1,36 Prozent auf 45,11 GBP), Haleon (-1,07 Prozent auf 3,32 GBP) und BT Group (-0,94 Prozent auf 2,01 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 453 420 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 272,934 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 präsentiert die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 26,86 -0,85% 3i plc
Associated British Foods plc 21,80 -0,91% Associated British Foods plc
BAE Systems plc 21,46 -0,51% BAE Systems plc
BAT PLC (British American Tobacco) 51,82 -1,89% BAT PLC (British American Tobacco)
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Flutter Entertainment 92,00 -1,60% Flutter Entertainment
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HSBC Holdings plc 16,53 1,39% HSBC Holdings plc
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Legal & General plc 3,28 0,18% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,21 0,92% Lloyds Banking Group
Rolls-Royce Plc 16,08 -0,31% Rolls-Royce Plc
Scottish Mortgage Investment Trust Plc 17,19 1,03% Scottish Mortgage Investment Trust Plc
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