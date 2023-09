Pluszeichen in London: Schlussendlich Gewinne im FTSE 100

Letztendlich ging der FTSE 100 nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 7 683,91 Punkten aus dem Handel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,418 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 678,62 Punkten, nach 7 678,62 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 640,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 735,16 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,356 Prozent abwärts. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 22.08.2023, bei 7 270,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 502,03 Punkten auf. Der FTSE 100 lag noch vor einem Jahr, am 22.09.2022, bei 7 159,52 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1,72 Prozent zu. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 6,70 Prozent auf 6,91 GBP), Rightmove (+ 2,38 Prozent auf 5,68 GBP), Lloyds Banking Group (+ 2,06 Prozent auf 0,45 GBP), Hargreaves Lansdown (+ 1,65 Prozent auf 8,25 GBP) und AstraZeneca (+ 1,47 Prozent auf 110,46 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Halma (-3,75 Prozent auf 19,49 GBP), Entain (-3,03 Prozent auf 10,56 GBP), Centrica (-2,78 Prozent auf 1,68 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-1,92 Prozent auf 5,73 GBP) und BAE Systems (-1,80 Prozent auf 10,11 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 177 598 226 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 198,437 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Im FTSE 100 verzeichnet die Barclays-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at