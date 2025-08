LSE-Handel: FTSE 100 klettert zum Handelsstart

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,34 Prozent fester bei 9 159,02 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,640 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 128,30 Punkten in den Handel, nach 9 128,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 9 177,95 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 9 128,28 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, den Stand von 8 822,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 596,35 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.08.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 008,23 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 10,88 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 190,73 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 544,83 Punkten.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Smith Nephew (+ 11,96 Prozent auf 12,92 GBP), Fresnillo (+ 6,36 Prozent auf 15,25 GBP), Diageo (+ 5,81 Prozent auf 19,21 GBP), BP (+ 1,48 Prozent auf 4,12 GBP) und Flutter Entertainment (+ 1,19 Prozent auf 228,90 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen StJamess Place (-1,03 Prozent auf 13,39 GBP), BT Group (-0,85 Prozent auf 2,10 GBP), Tesco (-0,85 Prozent auf 4,22 GBP), 3i (-0,83 Prozent auf 40,79 GBP) und Centrica (-0,72 Prozent auf 1,65 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 9 295 837 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 197,665 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 5,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die WPP 2012-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at