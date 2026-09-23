Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Index im Fokus
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23.09.2026 15:58:58
Pluszeichen in London: So steht der FTSE 100 aktuell
Um 15:40 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,03 Prozent fester bei 10 711,51 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,201 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,004 Prozent stärker bei 10 708,79 Punkten, nach 10 708,33 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 762,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 10 682,73 Einheiten.
FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 0,492 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 10 816,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 428,85 Punkte. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 223,32 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7,64 Prozent zu Buche. Bei 10 989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell BP (+ 2,03 Prozent auf 5,53 GBP), Metlen Energy Metals (+ 2,00 Prozent auf 48,86 EUR), Burberry (+ 1,66 Prozent auf 10,41 GBP), Rentokil Initial (+ 1,61 Prozent auf 3,22 GBP) und RELX (+ 1,47 Prozent auf 24,86 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Auto Trader Group (-3,99 Prozent auf 4,65 GBP), JD Sports Fashion (-3,66 Prozent auf 0,76 GBP), Antofagasta (-3,25 Prozent auf 37,18 GBP), Fresnillo (-2,84 Prozent auf 29,09 GBP) und Melrose Industries (-2,69 Prozent auf 4,75 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Unternehmen
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 54 115 185 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 306,513 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus
Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|Auto Trader Group PLC
|5,35
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|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|165,00
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|Barratt Developments PLC
|3,52
|-0,56%
|BP plc (British Petrol)
|6,57
|0,97%
|Burberry plc
|11,97
|0,50%
|Fresnillo PLC
|33,72
|-0,24%
|HSBC Holdings plc
|17,52
|0,01%
|JD Sports Fashion PLC Registered Shs
|0,89
|2,53%
|Lloyds Banking Group
|1,25
|0,04%
|Melrose Industries PLC Registered Shs
|5,53
|-1,53%
|Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
|48,14
|-0,50%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|29,24
|0,14%
|Rentokil Initial PlcShs
|3,65
|-2,09%
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