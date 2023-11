Pluszeichen in Moskau: RTS bewegt sich am Nachmittag im Plus

Am Donnerstag geht es im RTS um 15:00 Uhr via MICEX um 0,13 Prozent auf 1 135,68 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 6,312 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,025 Prozent auf 1 134,52 Punkte an der Kurstafel, nach 1 134,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 1 139,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 131,11 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der RTS seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der RTS bereits um 2,71 Prozent. Vor einem Monat, am 16.10.2023, lag der RTS noch bei 1 047,00 Punkten. Der RTS wies vor drei Monaten, am 16.08.2023, einen Stand von 1 014,61 Punkten auf. Der RTS erreichte vor einem Jahr, am 16.11.2022, den Wert von 1 163,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 legte der Index bereits um 17,92 Prozent zu. Der RTS markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 139,57 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 900,08 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im RTS

Zu den Top-Aktien im RTS zählen aktuell SOLLERS (+ 10,07 Prozent auf 891,00 RUB), Mechel (+ 4,71 Prozent auf 344,60 RUB), VSMPO-AVISMA (+ 4,54 Prozent auf 39 640,00 RUB), Bashneft Pref (+ 1,35 Prozent auf 1 723,00 RUB) und Polymetal (+ 1,32 Prozent auf 535,50 RUB). Auf der Verliererseite im RTS stehen hingegen Mobile TeleSystems (Spons ADRs) (-1,28 Prozent auf 273,50 RUB), Surgutneftegas (-1,01 Prozent auf 31,74 RUB), Mvideo PJSC (-0,83 Prozent auf 190,70 RUB), NOVATEK (-0,78 Prozent auf 1 554,60 RUB) und ALROSA (-0,77 Prozent auf 68,13 RUB).

Diese RTS-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im RTS sticht die VTB Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via MICEX 25 956 880 000 Aktien gehandelt. Im RTS macht die Yandex-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 6,314 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der RTS-Aktien

2023 weist die VTB Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS auf. Die VTB Bank-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 52 202,28 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

