Pluszeichen in Moskau: RTS notiert am Mittag im Plus

Am Montag geht es im RTS um 12:07 Uhr via MICEX um 0,19 Prozent auf 1 009,53 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 7,656 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,127 Prozent auf 1 006,30 Punkte an der Kurstafel, nach 1 007,58 Punkten am Vortag.

Der RTS verzeichnete bei 1 013,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 1 006,14 Einheiten.

So bewegt sich der RTS seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, den Wert von 1 055,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, erreichte der RTS einen Stand von 982,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS lag am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, bei 1 055,72 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 4,82 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der RTS bereits ein Jahreshoch bei 1 091,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im RTS

Unter den stärksten Einzelwerten im RTS befinden sich derzeit Surgutneftegas (+ 4,68 Prozent auf 33,01 RUB), SOLLERS (+ 4,13 Prozent auf 1 034,00 RUB), ALROSA (+ 1,98 Prozent auf 75,27 RUB), TATNEFT Pref (+ 1,94 Prozent auf 626,20 RUB) und Mechel (+ 1,89 Prozent auf 206,65 RUB). Die Flop-Titel im RTS sind hingegen Surgutneftegas Pref (-1,18 Prozent auf 57,25 RUB), Federal Grid (-0,88 Prozent auf 0,12 RUB), VSMPO-AVISMA (-0,69 Prozent auf 42 960,00 RUB), RusHydro (Federal Hydro) (-0,63 Prozent auf 0,87 RUB) und Acron (-0,49 Prozent auf 18 954,00 RUB).

Welche Aktien im RTS den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der VTB Bank-Aktie ist im RTS derzeit am höchsten. 22 370 660 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 6,481 Mrd. Euro macht die Yandex-Aktie im RTS derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Aktien im Blick

Die Gazprom PJSC-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den RTS-Werten. Mit 55,80 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

