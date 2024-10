Pluszeichen in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite mittags steigen

Der NASDAQ Composite wagt sich am Montagmittagnicht aus der Reserve.

Um 18:00 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,01 Prozent aufwärts auf 18 122,29 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,275 Prozent auf 18 069,83 Punkte an der Kurstafel, nach 18 119,59 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tageshoch bei 18 165,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 058,40 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite lag am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, bei 17 713,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 17 732,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 13 219,32 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 22,73 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Comtech Telecommunications (+ 17,14 Prozent auf 4,92 USD), FreightCar America (+ 8,31 Prozent auf 10,56 USD), Corcept Therapeutics (+ 6,26 Prozent auf 46,68 USD), Nektar Therapeutics (+ 4,70 Prozent auf 1,23 USD) und Independent Bank (+ 3,87 Prozent auf 33,32 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Taylor Devices (-8,23 Prozent auf 47,05 USD), Sify (-6,11 Prozent auf 0,35 USD), Commercial Vehicle Group (-4,39 Prozent auf 3,27 USD), Microvision (-4,31 Prozent auf 1,11 USD) und Grupo Financiero Galicia (-3,95 Prozent auf 42,05 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 13 426 036 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,101 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

