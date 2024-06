Pluszeichen in New York: Dow Jones bewegt sich am Mittag im Plus

Am Donnerstag springt der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE um 0,11 Prozent auf 38 850,82 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,282 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,084 Prozent leichter bei 38 774,82 Punkten, nach 38 807,33 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 38 740,34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 39 004,16 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,364 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.05.2024, lag der Dow Jones bei 38 852,27 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 06.03.2024, mit 38 661,05 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, stand der Dow Jones bei 33 573,28 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 3,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 40 077,40 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 2,64 Prozent auf 242,77 USD), Amazon (+ 1,12 Prozent auf 183,31 USD), Procter Gamble (+ 1,10 Prozent auf 167,87 USD), Merck (+ 0,94 Prozent auf 130,67 USD) und Amgen (+ 0,61 Prozent auf 309,27 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Intel (-1,09 Prozent auf 30,45 USD), Microsoft (-0,73 Prozent auf 420,92 USD), UnitedHealth (-0,54 Prozent auf 500,39 USD), American Express (-0,39 Prozent auf 233,77 USD) und Boeing (-0,38 Prozent auf 189,12 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 109 086 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,841 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,02 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

