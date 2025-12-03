Pluszeichen in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0,90 Prozent stärker bei 47 900,34 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 19,185 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,121 Prozent auf 47 416,91 Punkte an der Kurstafel, nach 47 474,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 47 910,92 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47 371,62 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 0,671 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 47 336,68 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, bei 45 271,23 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 03.12.2024, bei 44 705,53 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 12,99 Prozent zu. Bei 48 431,57 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 36 611,78 Punkten.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 4,59 Prozent auf 339,45 USD), American Express (+ 2,46 Prozent auf 369,56 USD), Goldman Sachs (+ 2,45 Prozent auf 835,21 USD), McDonalds (+ 2,40 Prozent auf 307,95 USD) und Nike (+ 2,17 Prozent auf 66,34 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Boeing (-2,62 Prozent auf 200,00 USD), Microsoft (-1,77 Prozent auf 481,34 USD), Travelers (-1,51 Prozent auf 284,17 USD), Amazon (-0,98 Prozent auf 232,13 USD) und NVIDIA (-0,25 Prozent auf 181,01 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 19 789 276 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,755 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,74 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

