Pluszeichen in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ 100

Um 20:02 Uhr gewinnt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,35 Prozent auf 24 588,40 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,058 Prozent fester bei 24 517,27 Punkten, nach 24 503,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 432,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 24 904,66 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,21 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24 817,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23 384,77 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 20 684,59 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,22 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 542,20 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Constellation Energy (+ 6,17 Prozent auf 360,29 USD), ON Semiconductor (+ 3,69 Prozent auf 47,24 USD), IDEXX Laboratories (+ 3,29 Prozent auf 692,23 USD), KLA-Tencor (+ 3,15 Prozent auf 1 158,50 USD) und Alphabet A (ex Google) (+ 3,04 Prozent auf 292,92 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-11,74 Prozent auf 182,52 USD), Netflix (-4,29 Prozent auf 109,19 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,49 Prozent auf 222,26 USD), Vertex Pharmaceuticals (-2,87 Prozent auf 423,01 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-2,74 Prozent auf 705,47 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 29 077 363 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,915 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,63 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,41 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at