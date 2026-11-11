Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 klettert

Am Mittwoch klettert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 2,74 Prozent auf 28 500,08 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,90 Prozent auf 28 267,33 Punkte an der Kurstafel, nach 27 740,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 28 102,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 28 500,08 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 4,54 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 30 883,15 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 29 525,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25 533,49 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13,07 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell CoreWeave (+ 24,99 Prozent auf 60,91 USD), Nebius (+ 17,57 Prozent auf 157,55 USD), Sandisk (+ 16,73 Prozent auf 1 003,85 USD), Lumentum (+ 14,99 Prozent auf 673,33 USD) und Micron Technology (+ 13,28 Prozent auf 821,42 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Airbnb (-4,10 Prozent auf 179,24 USD), Microsoft (-2,64 Prozent auf 519,11 USD), Moderna (-1,77 Prozent auf 246,39 USD), Copart (-1,63 Prozent auf 31,78 USD) und PepsiCo (-1,55 Prozent auf 141,38 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 29 231 591 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,569 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 hat die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at