Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start im Plus

So bewegt sich der NASDAQ 100 am Freitag.

Am Freitag klettert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ um 1,39 Prozent auf 20 513,13 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,603 Prozent auf 20 354,91 Punkte an der Kurstafel, nach 20 232,87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 20 353,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 514,55 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,15 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 25.09.2024, mit 19 972,61 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 25.07.2024, bei 18 830,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.10.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 14 381,64 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 23,99 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 249,19 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Lululemon Athletica (+ 3,53 Prozent auf 309,53 USD), Tesla (+ 3,11 Prozent auf 268,59 USD), ON Semiconductor (+ 3,11 Prozent auf 72,26 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,70 Prozent auf 157,58 USD) und Workday A (+ 2,54 Prozent auf 242,83 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil DexCom (-4,07 Prozent auf 71,80 USD), AstraZeneca (-0,71 Prozent auf 75,36 USD), Enphase Energy (-0,68 Prozent auf 80,55 USD), Fiserv (-0,30 Prozent auf 202,67 USD) und Honeywell (-0,20 Prozent auf 208,68 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 6 280 126 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,244 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 hat die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,57 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at