Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Gewinne

Der NASDAQ 100 gewinnt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr 2,61 Prozent auf 24 871,83 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,921 Prozent auf 24 462,87 Punkte an der Kurstafel, nach 24 239,57 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 24 880,64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 455,65 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 24.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25 358,16 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, lag der NASDAQ 100 bei 23 498,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 20 776,23 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 18,57 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Broadcom (+ 10,20 Prozent auf 374,90 USD), Micron Technology (+ 8,15 Prozent auf 224,27 USD), Tesla (+ 7,29 Prozent auf 419,59 USD), Marvell Technology (+ 6,92 Prozent auf 82,81 USD) und Lam Research (+ 6,58 Prozent auf 152,04 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Copart (-3,74 Prozent auf 39,21 USD), Comcast (-2,03 Prozent auf 26,80 USD), Starbucks (-1,72 Prozent auf 83,88 USD), Costco Wholesale (-1,65 Prozent auf 884,21 USD) und Cintas (-1,62 Prozent auf 182,79 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 29 262 772 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,774 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,33 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,33 Prozent bei der The Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at