Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen nachmittags zu

Am Dienstag verbucht der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 0,80 Prozent auf 13 591,95 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,160 Prozent auf 13 505,81 Punkte an der Kurstafel, nach 13 484,24 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 13 491,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 659,63 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, den Stand von 13 761,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 13 685,48 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 10.10.2022, bei 10 542,10 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 30,86 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 446,55 Punkten. 10 265,04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Consumer Portfolio Services (+ 17,16 Prozent auf 9,49 USD), Dixie Group (+ 13,51 Prozent auf 0,65 USD), Century Casinos (+ 8,77 Prozent auf 5,40 USD), EMCORE (+ 8,69 Prozent auf 0,52 USD) und Cutera (+ 8,24 Prozent auf 4,60 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Ebix (-8,10 Prozent auf 6,92 USD), Enzon Pharmaceuticals (-6,28 Prozent auf 0,13 USD), Donegal Group B (-4,86 Prozent auf 13,32 USD), Arundel (-4,07 Prozent auf 0,24 CHF) und Net 1 Ueps Technologies (-3,87 Prozent auf 4,22 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 877 900 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,628 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,68 zu Buche schlagen. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

