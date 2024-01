Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite klettert nachmittags

Am Mittwoch zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Um 20:02 Uhr verbucht der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,63 Prozent auf 14 950,74 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,135 Prozent stärker bei 14 877,70 Punkten, nach 14 857,71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 950,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 842,70 Punkten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,65 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 14 403,97 Punkte. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 10.10.2023, mit 13 562,84 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 10.01.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 10 742,63 Punkten auf.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Taylor Devices (+ 21,52 Prozent auf 28,57 USD), WD-40 (+ 14,42 Prozent auf 270,72 USD), Intuitive Surgical (+ 9,71 Prozent auf 362,66 USD), Astronics (+ 9,43 Prozent auf 17,06 USD) und Lifetime Brands (+ 6,36 Prozent auf 7,02 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Allscripts Healthcare Solutions (-13,48 Prozent auf 9,31 USD), Agenus (-10,38 Prozent auf 0,69 USD), Forward Air (-8,84 Prozent auf 57,78 USD), VOXX International A (-7,93 Prozent auf 9,99 USD) und Corcept Therapeutics (-5,06 Prozent auf 23,83 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 4 555 816 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,639 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Alliance Resource Partners LP-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,54 erwartet. Mit 44,49 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der CRESUD-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at