Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite legt mittags zu

NASDAQ Composite-Handel am Freitag.

Der NASDAQ Composite klettert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,76 Prozent auf 18 054,35 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,18 Prozent höher bei 18 130,42 Punkten, nach 17 918,48 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 17 952,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 140,12 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,086 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 04.09.2024, bei 17 084,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 18 188,30 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 04.10.2023, stand der NASDAQ Composite bei 13 236,01 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 22,27 Prozent zu Buche. Bei 18 671,07 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit JetBlue Airways (+ 16,04 Prozent auf 7,42 USD), Landec (+ 10,52 Prozent auf 5,20 USD), American Superconductor (+ 9,72 Prozent auf 23,60 USD), Nortech Systems (+ 7,02 Prozent auf 13,41 USD) und FreightCar America (+ 5,86 Prozent auf 12,75 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen AngioDynamics (-7,38 Prozent auf 5,90 USD), PetMed Express (-2,91 Prozent auf 4,01 USD), Expeditors International of Washington (-2,22 Prozent auf 119,85 USD), JB Hunt Transportation Services (-2,11 Prozent auf 163,21 USD) und Peoples Bancorp of North Carolina (-1,69 Prozent auf 23,89 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 18 413 274 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,126 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Im NASDAQ Composite weist die Ebix-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

