Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite liegt zum Handelsstart im Plus

Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,92 Prozent höher bei 17 517,11 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,498 Prozent auf 17 444,39 Punkte an der Kurstafel, nach 17 357,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 17 406,02 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 519,56 Zählern.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 17 732,60 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 15 983,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 14 316,66 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 18,63 Prozent. Bei 18 671,07 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Sangamo Therapeutics (+ 12,05 Prozent auf 0,97 USD), ON Semiconductor (+ 11,73 Prozent auf 78,40 USD), AXT (+ 5,85 Prozent auf 3,44 USD), Veeco Instruments (+ 4,61 Prozent auf 41,28 USD) und FormFactor (+ 4,50 Prozent auf 53,55 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Integra LifeSciences (-25,49 Prozent auf 23,42 USD), Alliance Resource Partners LP (-7,10 Prozent auf 23,96 USD), Lifetime Brands (-6,65 Prozent auf 8,42 USD), Abbott Laboratories (-4,01 Prozent auf 101,02 USD) und Forward Air (-2,96 Prozent auf 25,23 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 375 582 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,078 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Ebix-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

