Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne

Am Dienstag zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Dienstag verbucht der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 0,34 Prozent auf 16 158,24 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,444 Prozent schwächer bei 16 031,93 Punkten, nach 16 103,45 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 175,59 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15 951,86 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 15 775,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.12.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 15 003,22 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, mit 11 630,51 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 9,43 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 16 449,70 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit FreightCar America (+ 13,08 Prozent auf 3,63 USD), Cerus (+ 11,56 Prozent auf 2,08 USD), Escalon Medical (+ 9,26) Prozent auf 0,23 USD), Dorel Industries (+ 7,91 Prozent auf 6,55 CAD) und EMCORE (+ 7,89 Prozent auf 0,41 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Enzon Pharmaceuticals (-27,54 Prozent auf 0,06 USD), Comtech Telecommunications (-24,13 Prozent auf 3,49 USD), Mind CTI (-10,27 Prozent auf 2,01 USD), Sangamo Therapeutics (-9,31 Prozent auf 0,77 USD) und AmeriServ Financial (-5,86 Prozent auf 2,41 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 344 485 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 2,850 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 14,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

