Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite notierte heute im Plus.

Zum Handelsschluss ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,30 Prozent aufwärts auf 15 859,15 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,806 Prozent auf 15 781,71 Punkte an der Kurstafel, nach 15 655,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 15 865,51 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 683,94 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ Composite bereits um 0,760 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, wies der NASDAQ Composite 14 972,76 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 14.11.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 14 094,38 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 14.02.2023, einen Stand von 11 960,15 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 7,40 Prozent nach oben. Bei 16 080,07 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Agenus (+ 22,08 Prozent auf 0,93 USD), Ceva (+ 21,40 Prozent auf 24,51 USD), Nektar Therapeutics (+ 17,56 Prozent auf 0,77 USD), American Superconductor (+ 13,61 Prozent auf 14,44 USD) und Innodata (+ 12,64 Prozent auf 12,26 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen USCorp (-40,00 Prozent auf 0,00 USD), Ebix (-15,96 Prozent auf 1,40 USD), Enzon Pharmaceuticals (-13,33 Prozent auf 0,08 USD), Akamai (-8,20 Prozent auf 114,80 USD) und Geospace Technologies (-5,20 Prozent auf 12,04 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 14 749 712 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,881 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Roivant Sciences-Aktie präsentiert mit 2,08 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die CRESUD-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 72,08 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

