Pluszeichen in Paris: CAC 40-Anleger greifen am Mittag zu

Um 12:09 Uhr legt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,03 Prozent auf 8 240,91 Punkte zu. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,473 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,283 Prozent auf 8 214,85 Punkte an der Kurstafel, nach 8 238,17 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 8 243,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 175,09 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 1,93 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 237,43 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 06.11.2025, den Wert von 7 964,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8 007,62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 0,558 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 396,72 Punkten. 7 996,59 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 2 608 558 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 267,158 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,83 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,49 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at