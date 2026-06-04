Pluszeichen in Wien: ATX Prime freundlich

Der ATX Prime zeigt am vierten Tag der Woche eine positive Tendenz.

Um 15:40 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,33 Prozent fester bei 3 022,69 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3 012,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 012,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 027,97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 999,79 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,532 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2 836,62 Punkte. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 741,14 Punkten auf. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, bei 2 208,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,71 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 047,50 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit ZUMTOBEL (+ 3,23 Prozent auf 3,83 EUR), voestalpine (+ 2,82 Prozent auf 48,14 EUR), BAWAG (+ 2,10) Prozent auf 150,50 EUR), Wienerberger (+ 1,94 Prozent auf 24,14 EUR) und Verbund (+ 1,90 Prozent auf 59,05 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil AT S (AT&S) (-6,18 Prozent auf 142,80 EUR), Wolford (-5,84 Prozent auf 2,58 EUR), Marinomed Biotech (-3,57 Prozent auf 10,80 EUR), Warimpex (-3,53 Prozent auf 0,49 EUR) und FACC (-2,92 Prozent auf 16,62 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 180 925 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 39,928 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,29 zu Buche schlagen. Mit 7,16 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at