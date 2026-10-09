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ATX Prime-Performance im Blick 09.10.2026 15:58:51

Pluszeichen in Wien: ATX Prime nachmittags mit Gewinnen

Pluszeichen in Wien: ATX Prime nachmittags mit Gewinnen

Das macht der ATX Prime.

Am Freitag erhöht sich der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,15 Prozent auf 3 223,78 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 3 219,02 Punkten, nach 3 219,02 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 208,80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 246,31 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 2,17 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wies der ATX Prime 3 368,58 Punkte auf. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 3 175,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 364,52 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 21,28 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit voestalpine (+ 6,09 Prozent auf 44,94 EUR), Wolford (+ 3,74 Prozent auf 2,22 EUR), FACC (+ 3,31 Prozent auf 14,36 EUR), Frequentis (+ 2,62 Prozent auf 66,70 EUR) und ZUMTOBEL (+ 2,50 Prozent auf 4,10 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Warimpex (-7,07 Prozent auf 0,46 EUR), OMV (-3,10 Prozent auf 71,80 EUR), PORR (-2,56 Prozent auf 30,45 EUR), AT S (AT&S) (-2,26 Prozent auf 216,50 EUR) und Telekom Austria (-1,25 Prozent auf 8,67 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 316 287 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42,963 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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AT & S (AT&S) 215,00 -2,93% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 108,60 -0,09% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 29,00 0,69% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 14,14 1,73% FACC AG
Frequentis 66,50 2,31% Frequentis
Lenzing AG 10,50 0,77% Lenzing AG
OMV AG 71,95 -2,90% OMV AG
PORR AG 30,05 -3,84% PORR AG
Telekom Austria AG 8,62 -1,82% Telekom Austria AG
voestalpine AG 44,56 5,19% voestalpine AG
Warimpex 0,50 0,00% Warimpex
Wolford AG 2,22 3,74% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,06 1,50% ZUMTOBEL AG

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ATX Prime 3 212,80 -0,19%

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