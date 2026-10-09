AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|ATX Prime-Performance im Blick
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09.10.2026 15:58:51
Pluszeichen in Wien: ATX Prime nachmittags mit Gewinnen
Am Freitag erhöht sich der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,15 Prozent auf 3 223,78 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 3 219,02 Punkten, nach 3 219,02 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3 208,80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 246,31 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime
Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 2,17 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wies der ATX Prime 3 368,58 Punkte auf. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 3 175,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 364,52 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 21,28 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 489,01 Punkten.
ATX Prime-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit voestalpine (+ 6,09 Prozent auf 44,94 EUR), Wolford (+ 3,74 Prozent auf 2,22 EUR), FACC (+ 3,31 Prozent auf 14,36 EUR), Frequentis (+ 2,62 Prozent auf 66,70 EUR) und ZUMTOBEL (+ 2,50 Prozent auf 4,10 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Warimpex (-7,07 Prozent auf 0,46 EUR), OMV (-3,10 Prozent auf 71,80 EUR), PORR (-2,56 Prozent auf 30,45 EUR), AT S (AT&S) (-2,26 Prozent auf 216,50 EUR) und Telekom Austria (-1,25 Prozent auf 8,67 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 316 287 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42,963 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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