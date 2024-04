Pluszeichen in Wien: ATX Prime verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge

Der ATX Prime erhöhte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,43 Prozent auf 1 779,06 Punkte. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,003 Prozent fester bei 1 771,50 Punkten, nach 1 771,44 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 783,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 1 765,54 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 22.03.2024, lag der ATX Prime noch bei 1 757,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.01.2024, wies der ATX Prime 1 697,01 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 642,64 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 3,79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 802,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 7,70 Prozent auf 19,58 EUR), Lenzing (+ 4,73 Prozent auf 31,00 EUR), Raiffeisen (+ 2,68 Prozent auf 17,64 EUR), PORR (+ 2,40 Prozent auf 14,50 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,37 Prozent auf 29,50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Warimpex (-5,00 Prozent auf 0,72 EUR), Rosenbauer (-4,25 Prozent auf 29,30 EUR), S IMMO (-3,41 Prozent auf 17,00 EUR), UBM Development (-2,82 Prozent auf 18,95 EUR) und Frequentis (-2,27 Prozent auf 25,80 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die IMMOFINANZ-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 565 608 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 24,441 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Im ATX Prime verzeichnet die Warimpex-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at