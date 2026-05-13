Pluszeichen in Wien: ATX schlussendlich mit Gewinnen

Mit dem ATX ging es heute aufwärts.

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,64 Prozent fester bei 5 886,54 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 168,519 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 5 848,89 Punkte an der Kurstafel, nach 5 848,98 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 815,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 921,42 Einheiten.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0,003 Prozent. Vor einem Monat, am 13.04.2026, wies der ATX 5 797,75 Punkte auf. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.02.2026, den Stand von 5 622,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wurde der ATX auf 4 397,75 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 9,99 Prozent zu Buche. Bei 6 018,30 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Punkten.

ATX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 4,83 Prozent auf 102,00 EUR), Lenzing (+ 2,75 Prozent auf 24,30 EUR), voestalpine (+ 2,46 Prozent auf 45,84 EUR), Verbund (+ 1,16 Prozent auf 60,80 EUR) und DO (+ 0,99 Prozent auf 182,80 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Wienerberger (-4,44 Prozent auf 22,82 EUR), PORR (-2,19 Prozent auf 37,90 EUR), Österreichische Post (-0,81 Prozent auf 30,80 EUR), Palfinger (-0,72 Prozent auf 34,40 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,29 Prozent auf 33,90 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 370 497 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 38,841 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 7,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,48 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at