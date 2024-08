Pluszeichen in Zürich: SLI am Mittag fester

In Zürich ist am vierten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Donnerstag geht es im SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,06 Prozent auf 1 955,74 Punkte nach oben. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,296 Prozent auf 1 960,26 Punkte an der Kurstafel, nach 1 954,48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 955,41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 962,89 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,60 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 15.07.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 985,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.05.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 944,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.08.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 733,52 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,90 Prozent zu. Bei 2 009,70 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern markiert.

Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit ams (+ 2,79 Prozent auf 1,07 CHF), Temenos (+ 1,31 Prozent auf 57,95 CHF), VAT (+ 1,11 Prozent auf 419,70 CHF), Swiss Re (+ 0,90 Prozent auf 107,05 CHF) und Alcon (+ 0,84 Prozent auf 81,32 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Geberit (-4,13 Prozent auf 506,40 CHF), UBS (-1,21 Prozent auf 26,13 CHF), Straumann (-0,99 Prozent auf 124,50 CHF), Lindt (-0,63 Prozent auf 10 970,00 CHF) und Schindler (-0,44 Prozent auf 228,40 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 010 233 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 239,326 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,22 erwartet. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at