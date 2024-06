Pluszeichen in Zürich: SLI klettert am Mittag

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,29 Prozent stärker bei 1 953,34 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,256 Prozent auf 1 952,66 Punkte an der Kurstafel, nach 1 947,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 945,68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 954,31 Punkten.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,718 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.05.2024, notierte der SLI bei 1 943,98 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, bei 1 923,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.06.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 751,99 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,76 Prozent zu. Bei 1 993,61 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Partners Group (+ 1,54 Prozent auf 1 155,00 CHF), Logitech (+ 1,27 Prozent auf 87,54 CHF), UBS (+ 1,21 Prozent auf 26,69 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,01 Prozent auf 259,60 CHF) und Lonza (+ 0,92 Prozent auf 491,30 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Swatch (I) (-1,60 Prozent auf 184,55 CHF), Straumann (-1,32 Prozent auf 112,15 CHF), Sandoz (-1,10 Prozent auf 32,50 CHF), Givaudan (-0,94 Prozent auf 4 310,00 CHF) und Richemont (-0,67 Prozent auf 141,05 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 778 884 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 248,265 Mrd. Euro den größten Anteil.

SLI-Fundamentaldaten

Unter den SLI-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,92 Prozent die höchste Dividendenrendite.

