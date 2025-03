NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Franken belassen. Ein Medienbericht deute darauf hin, dass die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma eine längere Umsetzungszeit für neue Anforderungen an die Schweizer Großbank vorsehe, schrieb Analystin Anke Reingen in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dafür könnten diese härter ausfallen als bislang erwartet./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2025 / 14:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2025 / 14:29 / EDT





