LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS nach Zahlen zum vierten Quartal von 18 auf 20 Franken angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Krishnendra Dubey hält in einer am Freitag vorliegenden Studie an seinem pessimistischen Votum fest angesichts der Herausforderungen, denen die Schweizer Bank ausgesetzt sei. Er erwähnte dabei unter anderem das Erreichen der angepeilten Eigenkapitalrendite (RoCET1) angesichts sinkender Erträge, höherer Kosten und sinkender Aktienrückkäufe./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2024 / 10:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2024 / 10:44 / GMT



