FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 27 auf 29 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Empfehlung des Schweizer Parlaments für einen Untersuchungsausschuss zur Credit-Suisse-Übernahme sei keine Überraschung, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Aktienüberhang wegen der Debatte, ob das fusionierte Geldhaus zu groß sei, um es im Krisenfall fallen zu lassen, dürfte noch einige Zeit anhalten. Die UBS dürfte zwar trotzdem deutlich über den Kapitalanforderungen bleiben, doch die Unsicherheit könnte die Kapitalerträge für längeren Zeit belasten. Goy bevorzugt daher in Europa die kapitalmarktsensiblen Branchenfavoriten Julius Bär, Barclays und BNP Paribas./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 07:52 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.