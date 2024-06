Pluszeichen in Zürich: SLI zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester

Am Freitag steigt der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,30 Prozent auf 1 953,52 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,256 Prozent höher bei 1 952,66 Punkten in den Handel, nach 1 947,67 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 952,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 954,31 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 0,727 Prozent. Der SLI wurde vor einem Monat, am 28.05.2024, mit 1 943,98 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, betrug der SLI-Kurs 1 923,91 Punkte. Der SLI stand vor einem Jahr, am 28.06.2023, bei 1 751,99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10,77 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 1 993,61 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 1,43 Prozent auf 87,68 CHF), Partners Group (+ 1,01 Prozent auf 1 149,00 CHF), VAT (+ 0,79 Prozent auf 513,00 CHF), ams (+ 0,78 Prozent auf 1,23 CHF) und UBS (+ 0,64 Prozent auf 26,54 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Givaudan (-0,41 Prozent auf 4 333,00 CHF), Straumann (-0,13 Prozent auf 113,50 CHF), Sika (-0,12 Prozent auf 259,80 CHF), Nestlé (-0,09 Prozent auf 92,06 CHF) und Swatch (I) (-0,08 Prozent auf 187,40 CHF) unter Druck.

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 193 119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 248,265 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,92 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at